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ME CAIGO DE RISA

¡Paloma Fiuza conquista como Xuxa en Me Caigo De Risa y sorprende a Rodrigo Sánchez Patiño con un beso!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Durante el reto de playback, Paloma Fiuza del equipo amarillo se transformó en Xuxa y conquistó al público con una presentación llena de energía y baile.

Con una caracterización muy parecida a la de la famosa artista brasileña, Paloma apareció acompañada de bailarines y recreó una de las recordadas coreografías de la intérprete de “Ilariê”.

Pero el momento que terminó robándose el show llegó al finalizar la presentación. Fiel a su personaje, Paloma preguntó si alguien quería “un besito de Xuxa”, a lo que Rodrigo Sánchez Patiño respondió de inmediato que sí.

Sin dudarlo, la brasileña se acercó al actor y le dio un beso en la mejilla, provocando las carcajadas del elenco y la ovación del público presente, mientras Rodrigo disfrutaba del divertido momento.

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