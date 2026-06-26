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ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller intenta mantenerse en personaje… pero se rebala dos veces del escenario!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En esta oportunidad en el Escenario Inclinado, César Ritter interpretó a un abuelo, Manuel Gold dio vida a un niño de madera, Luciana Arispe fue el hada madrina y Renzo Schuller apareció como Coco.

Mientras la historia avanzaba, el hada madrina decidió llamar a Coco para que ingresara a escena y ayudara a resolver la situación. Sin embargo, la esperada aparición no salió como estaba planeada.

Apenas Renzo Schuller ingresó al escenario inclinado, perdió por completo el equilibrio y terminó resbalándose hasta salir del set, provocando las carcajadas del elenco y del público.

Lejos de rendirse, volvió a intentarlo. Pero la segunda entrada terminó exactamente igual: otro resbalón y una nueva salida involuntaria del escenario, haciendo que la improvisación se volviera todavía más divertida.

Recién en su tercer intento, Renzo consiguió mantenerse de pie y continuar con la historia, aunque para ese momento sus caídas ya se habían robado gran parte de la escena.

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