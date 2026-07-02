X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller protagonizó un divertido cruce con Peláez en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

Las carcajadas no se hicieron esperar durante una nueva ronda de Me Caigo de Risa, cuando los participantes pusieron a prueba su memoria en una dinámica que exigía concentración.

En la etapa decisiva solo quedaban Renzo Schuller, Luciana Arispe y Rodrigo Sánchez Patiño. El reto consistía en completar una frase agregando una sola palabra por turno y repetir correctamente toda la secuencia, que se hacía cada vez más larga.

Cuando llegó su momento, Renzo cometió un pequeño error. Aunque logró corregirse casi de inmediato, Peláez no dejó pasar la oportunidad y le indicó, entre bromas, que debía abandonar el juego.

La decisión dio pie a un divertido intercambio entre ambos, con Renzo respondiendo con su característico sentido del humor y arrancando las risas de todo el elenco.

Como si eso no fuera suficiente, Rodrigo Sánchez Patiño también se sumó a la broma y sorprendió a todos al acercarse a Renzo para hacer como si intentara reanimarlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo