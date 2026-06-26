X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller trolea a César Ritter por su peluca y hace estallar de risa a Emilram Cossío!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La escena del Escenario Inclinado avanzaba con normalidad hasta que César Ritter, caracterizado con una llamativa peluca de abuelo, se dirigió a Coco con toda seriedad y le dijo: “Confío en ti, Coco”.

Sin perder el ritmo de la improvisación, Renzo Schuller respondió con una ocurrencia que tomó por sorpresa a todos: “¡Cállate tú la boca! ¿Por qué estás con la peluca de Emilram Cossío?”.

La broma desató las carcajadas del elenco, pero quien más disfrutó el comentario fue el propio Emilram Cossío, que observaba la escena desde el sillón y no pudo evitar reírse al verse incluido en la improvisación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo