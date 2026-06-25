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ME CAIGO DE RISA

¡Rodrigo Sánchez Patiño cantó a Maluma en Me Caigo De Risa, pero Lita Pezo terminó pensando en Camilo Sesto!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En el juego “El taxi”, Rodrigo Sánchez Patiño y Lita Pezo protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la jornada gracias a una inesperada confusión musical.

La dinámica consistía en decir frases o referencias icónicas de distintos artistas para que el compañero lograra adivinar de quién se trataba antes de que terminara el tiempo.

Con la intención de ayudar a Lita, Rodrigo comenzó a cantar una de las frases más conocidas del repertorio de Maluma. Sin embargo, lejos de acertar, la participante respondió con total seguridad: “Camilo Sesto”.

La inesperada comparación entre el cantante colombiano y el recordado intérprete español provocó las carcajadas inmediatas del elenco y del propio Rodrigo, quien no podía creer la respuesta de su compañera.

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