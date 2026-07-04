¡Capítulo de infarto ESTE LUNES! La prueba de ADN de Valentina da un giro inesperado y la salud de Edmundo se complica

Los secretos que rodean el origen de Valentina están a punto de cambiarlo todo. Este lunes, Valentina Valiente presentará uno de los capítulos más impactantes de la temporada con una revelación que dará un vuelco a la historia.

Cuando todo parecía indicar que Valentina era la nieta de don Edmundo, una nueva información sacudirá a toda la familia: la prueba de ADN que había confirmado el vínculo familiar, en realidad, habría dado un resultado negativo.

La inesperada noticia dejará a don Edmundo completamente desconcertado y abrirá nuevas interrogantes sobre el verdadero pasado de Valentina, justo cuando parecía que todas las respuestas ya habían salido a la luz.

Pero eso no será todo. Edmundo enfrentará a Bryan con una dura acusación que marcará uno de los momentos más intensos del episodio. “¿Qué te hizo creer que podías jugar a ser Dios? ¿Quién te dio el derecho a ti de jugar con nuestras vidas?”, le reclamará, dejando entrever que una decisión del joven habría desencadenado toda esta situación.

La tensión será tan grande que el estado de salud de don Edmundo se complicará repentinamente. Mientras Frida permanece a su lado, la urgencia se apoderará del lugar cuando pidan una ambulancia para atender la emergencia.

Con esta inesperada cadena de acontecimientos, la historia dará un giro que cambiará por completo el destino de sus protagonistas y dejará nuevas preguntas sobre quién es realmente Valentina.

No te pierdas ESTE LUNES un capítulo de infarto de Valentina Valiente, donde la verdad comenzará a salir a la luz y nada volverá a ser igual.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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