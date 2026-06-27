“Cuando es para ti, aunque te salgas”: Gustavo Borjas y la lección que encontró en la actuación
Gustavo Borjas atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su personaje de Wilfredo “El Chifle”, personaje de Valentina Valiente que, según confiesa, lo ha llevado a descubrir una faceta actoral completamente nueva. En conversación con Latina Digital, el actor aseguró que este papel despertó en él un nuevo sueño profesional.
“Quiero hacer bastantes cosas de acción”, reveló Borjas, quien explicó que las escenas físicas de Wilfredo se han convertido en uno de los mayores retos de su carrera. “Es primera vez que hago un personaje que lucha, que tiene escenas de acción y que es papá”, comentó.
Durante la entrevista, el actor también recordó que antes de dedicarse a la actuación soñaba con convertirse en futbolista. Sin embargo, una lesión en la rodilla cambió por completo su destino. “Ahí dejé de soñar en ser futbolista”, recordó, confesando que en ese momento tampoco contaba con los recursos para costear una operación.
Borjas también reveló que llegó al mundo de la actuación casi por casualidad, luego de acompañar a un amigo a un casting de Latina. Aunque los nervios le jugaron una mala pasada frente a las cámaras, terminó siendo seleccionado y encontró la profesión a la que hoy dedica su vida.
Finalmente, destacó que interpretar a Wilfredo ha significado un gran desafío y que compartir escenas con Mayra Goñi ha sido una grata experiencia. Además, aseguró que la llegada de su hijo cambió su vida por completo. “Me ha cambiado casi en su totalidad”, concluyó.
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