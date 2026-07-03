¡Llega el #ValentinaChallenge! Participa bailando “Baila Conmigo” y conoce al elenco de Valentina Valiente

En Latina seguimos acercándote a tus historias favoritas y ahora queremos que tú también seas parte de Valentina Valiente. Por eso lanzamos el #ValentinaChallenge, una dinámica inspirada en “Baila Conmigo”, la canción oficial de la telenovela, para que demuestres todo tu talento y creatividad en redes sociales.

Participar es muy fácil. Solo debes grabar tu propia versión del challenge y compartirla en TikTok o Instagram utilizando el hashtag #ValentinaChallenge. Puedes recrear la coreografía oficial de “Baila Conmigo” o sorprendernos con una propuesta original. Lo más importante será tu creatividad, interpretación y la energía que transmitas en tu video.

Los 10 videos más destacados vivirán una experiencia que ningún fan de Valentina Valiente querrá perderse. Los ganadores podrán conocer al elenco de la novela, recorrer los estudios de grabación y tomarse fotos con sus personajes favoritos, viviendo de cerca la magia detrás de una de las producciones más queridas de Latina.

Es tu momento de volverte parte de esta gran historia. Prepara tu mejor versión de “Baila Conmigo”, publica tu video con el hashtag #ValentinaChallenge y participa por una experiencia inolvidable junto a nosotros.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!