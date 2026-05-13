Valentina Valiente capítulo 49: ¡Jenny le oculta la verdad a Bryan y seguirá con el negocio junto a Gabriel!

Jenny quedó atrapada entre el amor y sus sueños profesionales. Luego de que Bryan dejara en claro que no quiere que continúe trabajando con Gabriel, la joven buscó a su exsaliente para intentar encontrar una solución que no afecte el lanzamiento de su negocio.

“Bryan no quiere ni que hable, ni que haga negocios contigo”, le confesó Jenny a Gabriel, preocupada por la tensión que esta situación podría generar en su relación. Sin embargo, Gabriel reaccionó sorprendido y cuestionó que Bryan quiera poner límites a su trabajo justo cuando el proyecto ya está avanzando.

Aunque Jenny aseguró que más adelante hablará con Bryan para explicarle todo, por ahora decidió mantener la comunicación con Gabriel únicamente por mensajes y llamadas. La decisión dejó en evidencia el difícil momento que atraviesa, pues no quiere perder ni a su pareja ni el negocio por el que tanto ha apostado.

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