Valentina Valiente capítulo 49: ¡Macarena se sincera y anuncia que dejará las redes sociales!

Macarena protagoniza uno momento muy emotivo al publicar un video dirigido a todos sus seguidores. Luego de varios días desaparecida de redes sociales, la influencer reaparece para revelar el difícil momento que atraviesa tras sufrir un grave accidente.

Visiblemente afectada, Macarena confiesa que las secuelas no solo han sido físicas, sino también emocionales. “Nunca imaginé verme ni sentirme así”, admite mientras explica que actualmente atraviesa un proceso de rehabilitación y que sus prioridades han cambiado completamente.

La joven también anuncia que tomó una dura decisión: retirarse de las redes sociales hasta nuevo aviso. Aun así, aprovecha el momento para agradecer el apoyo de su comunidad y dedicar emotivas palabras a sus mejores amigas, Ximena y Brisa, quienes no pueden evitar conmoverse al escucharla.

Aunque sus amigas temen que esta pausa afecte su carrera como influencer, el video rápidamente se vuelve viral y se llenandola de mensajes de apoyo.

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