Valentina Valiente capítulo 50: ¡Don Edmundo quiere que Valentina estudie en el extranjero!

Don Edmundo decidido a recuperar el tiempo perdido, él le propone a Valentina ayudarla a construir el futuro que siempre mereció.

Conmovido por todo lo que su nieta tuvo que atravesar, Don Edmundo le plantea la posibilidad de estudiar fuera del país y acceder a nuevas oportunidades en el mundo artístico y profesional. Sin embargo, Valentina le deja claro que, por ahora, no quiere alejarse de las personas que ama.

La joven le explica que desea permanecer en Perú para compartir más tiempo con sus hermanitos, su abuela y con él mismo, ahora que recién están formando una relación familiar después de tantos años separados.

Lejos de molestarse, Don Edmundo comprende sus sentimientos y le asegura que existen muchas otras maneras de ayudarla a crecer. Por eso, promete presentarle personas importantes, profesores de alto nivel y profesionales que puedan impulsar su talento.

Además, emocionado por esta nueva etapa en sus vidas, Don Edmundo le propone cumplir uno de sus mayores sueños: viajar juntos por Europa y conocer el mundo de la mano.

La conversación termina con ambos felices y emocionados, fortaleciendo cada vez más el vínculo entre abuelo y nieta, mientras Valentina comienza a descubrir todas las oportunidades que ahora tiene frente a ella.

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