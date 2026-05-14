Valentina Valiente capítulo 50: ¡Leo queda en shock al descubrir que Elsa ya tiene pareja!

La tensión vuelve a instalarse entre Elsa y Leo luego de que él comenzara a acercarse nuevamente con actitudes coquetas y comentarios cargados de nostalgia por el pasado que compartieron juntos.

Mientras Elsa intenta concentrarse en su trabajo, Leo aprovecha el momento para lanzarle halagos y tratar de romper la distancia entre ambos, insinuando incluso que todavía podría existir algo entre ellos.

Sin embargo, lejos de caer en su juego, Elsa se muestra incómoda y tajante con cada insinuación. Cansada de sus comentarios y de su insistencia, le deja claro que no piensa volver atrás ni revivir una historia que ya terminó hace mucho tiempo.

Pero el verdadero golpe para Leo llega cuando Elsa, firme y sin rodeos, le revela que actualmente está enamorada de otra persona y que ya tiene una pareja.

La noticia deja completamente desconcertado a Leo, quien jamás imaginó que Elsa hubiera decidido rehacer su vida sentimental, mucho menos con alguien más mientras él aún intenta recuperar espacio en su vida.

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