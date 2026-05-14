Valentina Valiente capítulo 50: ¡Rita explota de cólera al descubrir que Valentina es millonaria!

La obsesión de Rita con Valentina parece llegar cada vez más lejos. Luego de enterarse por Rocky que su amiga en realidad pertenece a una familia millonaria, la joven sufre un fuerte ataque de rabia y frustración.

Todo comienza cuando Rita recuerda distintos momentos junto a Valentina y empieza a interpretar que ella le ocultó su nueva vida llena de privilegios y lujos. La situación se intensifica mientras rememora conversaciones donde admiraba objetos de la casa y hablaba de lo “fichazo” que parecía el entorno de Valentina.

La noticia de que su amiga es la nieta de Don Edmundo y heredera de una enorme fortuna termina afectándola profundamente, especialmente porque siente que nunca fue sincera con ella.

Encerrada en su cuarto y completamente fuera de control, Rita comienza a desquitarse con todo a su alrededor mientras repite el nombre de Valentina llena de resentimiento.

En medio de ese arranque de ira, toma la lámpara que Valentina le había regalado y la destruye brutalmente, pisándola una y otra vez mientras descarga toda su frustración.

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