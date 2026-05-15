Valentina Valiente capítulo 50: ¡Valentina le abre su corazón a Rita y le revela su verdad más íntima!

Valentina decide confiar plenamente en Rita y le cuenta que Don Edmundo es su abuelo, explicándole que muy pocas personas conocen esa verdad.

Además, le aclara que, aunque ahora tiene acceso a una vida más cómoda, sigue siendo la misma chica de siempre y que jamás quiso presumir de dinero ni cambiar su esencia.

Rita, aparentemente comprensiva, le asegura que jamás la juzgaría y que entiende perfectamente por qué mantuvo todo en secreto. Incluso, emocionada, le propone convertirse en su asistente y apoyarla en su carrera artística, dejando ver una vez más la fuerte conexión que siente hacia ella.

Sin embargo, mientras Valentina cree haber recuperado a su amiga de la infancia, Rita no puede ocultar su angustia. La joven recuerda que, en medio de su arranque de celos y obsesión, escribió una cruel carta llena de reproches contra Valentina y la dejó bajo la puerta de su casa.

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