Valentina Valiente capítulo 52: ¡Jenny le miente a Bryan sobre Gabriel para salvar “Perro Calato”!

Jenny está cada vez más cerca de cumplir uno de sus mayores sueños: lanzar oficialmente “Perro Calato”, el negocio que espera sacar adelante con mucho esfuerzo. Emocionada, decidió compartir la noticia con Bryan, quien no tardó en alegrarse por este nuevo paso en su vida.

“Ya tenía todo listo, tenía la inversión y creo que mañana voy a lanzar Perro Calato a las redes sociales”, le contó Jenny, orgullosa del avance de su emprendimiento.

Sin embargo, el momento tomó otro rumbo cuando Bryan recordó a Gabriel y dejó clara su incomodidad con él. “El desteñido ese no tendrá nada que ver con esto, ¿no?”, preguntó, dejando ver que no confía en las intenciones del joven.

Fue entonces cuando Jenny decidió ocultar la verdad y aseguró que Gabriel ya no formaba parte de su vida ni del negocio. “No, no, no, además no lo veo hace tiempo”, respondió, pese a que en realidad él continúa siendo su socio y pieza clave del proyecto.

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