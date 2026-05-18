Valentina Valiente capítulo 52: ¡Momento decisivo! Edmundo ya tiene los resultados del ADN de Valentina

Uno de los momentos más esperados finalmente llegó. Después de una gran incertidumbre, Edmundo está a punto de descubrir si Valentina es realmente la nieta que ha buscado incansablemente durante 15 años.

Todo ocurrió cuando el empresario recibió un inesperado aviso: los resultados de la prueba de ADN ya habían llegado a su correo. Aunque el laboratorio los había enviado desde el día anterior, recién pudo revisarlos tras abrir sus mensajes. “Llegaron los resultados de la prueba de ADN”, le informó Bryan, dejando el ambiente cargado de tensión y expectativa.

Sin perder tiempo, Edmundo decidió revisar el documento de inmediato, consciente de que esa respuesta podría cambiarlo todo. Durante años, el empresario ha vivido marcado por la desaparición de su nieta, aferrándose a la esperanza de volver a encontrarla.

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