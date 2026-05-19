Valentina Valiente capítulo 53: ¡Emotivo momento! Susana y Valentina hacen las paces tras momento incómodo

Valentina decidió enfrentar la incomodidad que sentía tras la fuerte discusión entre Susana y Alejandro. La joven fue hasta la casa de la madre de Alejandro para pedirle disculpas.

“Desde ayer siento como un nudo en el estómago y me siento culpable. No quiero ocasionar problemas entre usted y Alejandro”, le confesó Valentina, afectada por lo sucedido. Incluso, reconoció que actuó impulsivamente y que habló desde la rabia del momento.

Sin embargo, Susana sorprendió a Valentina con una reacción completamente distinta a la que esperaba. Lejos de reprocharle algo, le pidió perdón por dejarse llevar por la preocupación hacia su hijo y le aseguró que comprendía sus sentimientos.

“Yo sé que lo quieres. Y eso de verdad que lo valoro. Y lo agradezco”, le dijo Susana, dejando en claro que reconoce el cariño sincero que Valentina siente por Alejandro.

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