Valentina Valiente capítulo 53: ¡Valentina y Lupe buscan testigo clave para evitar la boda de Edmundo!

Valentina y Lupe están decididas a impedir que Edmundo cometa un error que podría cambiar su vida para siempre. Al conversar, Lupe recuerda de la existencia de otra persona que tambien sabria las verdaderas intenciones de Frida hacia Edmundo, Nuria, una antigua trabajadora de la casa quien tiempo atrás escuchó una conversación que podría ponerlo todo en evidencia.

“¿Tú me contaste que habías escuchado a la señora Frida decirle a su hija que tenía problemas económicos y que la única manera de resolverlos era casándose con el viejo?”, le recuerda Lupe a Nuria, intentando confirmar una información que podría detener el matrimonio.

La ex trabajadora no tarda en recordar aquella conversación y confirma haber escuchado algo comprometedor antes de dejar su empleo. Al enterarse de que Edmundo está a punto de casarse con Frida, la preocupación aumenta aún más.

“Sería terrible que esa mujer se saliera con la suya”, advierte Lupe, dejando claro que harán todo lo posible para abrirle los ojos a Edmundo.

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