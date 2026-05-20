Valentina Valiente capítulo 54: ¡Todo salió mal! Nuria traiciona a Valentina y Lupe

Lo que Valentina y Lupe pensaron que sería el momento definitivo para desenmascarar a Frida terminó convirtiéndose en un desastre total. Frente a Don Edmundo, Nuria, la ex trabajadora que supuestamente iba a confirmar las verdaderas intenciones de Frida, cambió completamente su versión y dejó a todos en shock.

Apenas comenzó la conversación, Valentina explicó que Nuria le había contado a Lupe que escuchó a Frida admitir que quería casarse con Don Edmundo para solucionar sus problemas económicos. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar, la joven negó todo y aseguró que jamás dijo algo así.

La situación se volvió aún más tensa cuando Nuria acusó directamente a Valentina y Lupe de estar interesadas en el dinero de Don Edmundo y de querer impedir el matrimonio por conveniencia. Sus palabras desataron la indignación de Lupe, quien perdió el control al sentirse traicionada por alguien en quien había confiado.

Don Edmundo, completamente decepcionado y confundido por el escándalo, decidió ponerle fin a la discusión de inmediato.

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