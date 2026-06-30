Valentina Valiente capítulo 83: ¡Alejandro ya no puede con la culpa y teme perder a Valentina!

Después de ver a Valentina besar a Rocky durante la grabación de un videoclip, el joven decidió no reclamarle. Sin embargo, ese episodio despertó un sentimiento no puede lograr ocultar: la culpa por lo que ocurrió con Bárbara durante el tiempo en que estuvo distanciado de Valentina.

Mientras compartía unas cervezas con Gabriel, Alejandro no pudo seguir escondiendo lo que siente. “De verdad ya no sé… me está matando la culpa. A veces siento que no puedo ni ver a los ojos a Valentina”, confesó con evidente angustia.

Lejos de alentarlo a contar la verdad, Gabriel intentó tranquilizarlo. Incluso le recordó que, si hubiera reaccionado por el beso del videoclip, el perjudicado habría sido él. Además, minimizó lo sucedido con Bárbara asegurando que, si Alejandro ni siquiera lo recuerda con claridad, no debería seguir atormentándose. Pero Alejandro fue tajante y dejó claro que no puede engañarse a sí mismo. “Pasó, Gabriel. Pasó. Yo lo sé, tú lo sabes y Bárbara lo sabe también”, respondió.

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