Valentina Valiente capítulo 83: ¡Dolores conversa con Lolo por su actitud con Priscila!

Dolores reune a sus nietos para hablarles sobre la importancia de tratar bien a las personas, especialmente a las mujeres, luego de que Priscila se marchara incómoda de la casa tras la actitud de Lolo.

Con evidente tristeza, la abuela reconoció que siente parte de la responsabilidad por la forma en que sus nietos afrontan estas situaciones. “Tal vez yo tengo la culpa. No los he educado como he debido”, confesó, lamentando además que su esposo Rómulo no estuviera presente para enseñarles a convertirse en verdaderos caballeros.

Aunque Lolo insistió en que sí sabe comportarse, Dolores le explicó que ser caballeroso va mucho más allá de las palabras. Le recordó que, cuando una chica acepta visitarlo, merece sentirse escuchada, atendida y valorada. “Si traes a una chica a tu casa, tienes que ser atento con ella”, le dijo con cariño.

Entre bromas de sus hermanos, la conversación terminó con una promesa que podría marcar un antes y un después para Lolo. Dolores aseguró que será ella misma quien le enseñe a escuchar a su enamorada, ser más considerado y convertirse en el hombre que siempre soñó que fuera.

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