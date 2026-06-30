Valentina Valiente capítulo 83: ¡La grabación del videoclip de Valentina desata una fuerte pelea entre Frida y Edmundo!
Luego de enterarse de que Valentina grabó su videoclip en la mansión con autorización de su abuelo, Frida no pudo ocultar su indignación por haber sido la última en enterarse.
“No puedo creer que me hayas ocultado que iban a grabar ese videucho aquí”, reclamó furiosa, asegurando que la exposición de la casa pudo traer graves consecuencias. “¡Me has dejado en ridículo!”, añadió, convencida de que Edmundo y Valentina le ocultaron la verdad a propósito.
Aunque Edmundo intentó disculparse y reconoció su error, nada logró calmar a Frida. “Perdóname, fui un tonto, no debí ocultártelo”, le dijo, pero ella respondió con frialdad, asegurando que ambos la trataban como si fuera su enemiga.
La discusión llegó a su punto más tenso cuando Frida tomó su almohada y decidió dormir en otra habitación. Antes de salir, Edmundo le recordó que al día siguiente tenían planeado su viaje de luna de miel. Sin embargo, la respuesta de Frida dejó todo en incertidumbre: “Ya veremos”.
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