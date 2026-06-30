Valentina Valiente capítulo 83: ¡Los enemigos del proyecto de San Jerónimo buscan destruir a Valentina!
Luego de iniciar una campaña para desacreditar a Alejandro, ahora el siguiente objetivo es Valentina, cuyo cambio de vida ha comenzado a generar sospechas entre quienes quieren impedir que el barrio progrese.
Mientras celebran que varios vecinos ya desconfían del arquitecto, los responsables del negocio de los camiones de agua deciden cambiar de estrategia al notar que Valentina pasó de vivir con muchas carencias a un estilo de vida completamente distinto en muy poco tiempo. “Los vecinos me chismearon que la tal Valentina y sus hermanos antes no tenían ni para el té. Y ahora, mira… ¿de dónde?”, comenta uno de ellos, convencido de que detrás de ese cambio existe algo oculto.
Aunque uno insinúa que Alejandro podría estar financiándola, el otro cree que deben investigar más a fondo. “Hay que averiguar quién financia a Valentina, porque lo que yo sé es que nada cae del cielo”, sentencia, dejando claro que están dispuestos a descubrir cualquier información que pueda perjudicarla.
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