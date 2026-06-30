Valentina Valiente capítulo 83: ¡Valentina comparte su sueño con Edmundo y recibe una inesperada respuesta!

Valentina despertó conmovida tras soñar con una escena que sintió completamente real y decidió contársela a su abuelo Edmundo. En el sueño estaba recostada en su cama mientras una mujer, a quien identificó como su madre, le acariciaba el cabello y le cantaba una dulce canción llamándola “Palomita”. “Sentí clarito que era el calor de mamá”, confesó emocionada.

Sin embargo, la reacción de Edmundo la dejó completamente desconcertada. El empresario le aseguró que su madre, Sarita, jamás le cantaba y que, además, nunca la llamaba “Palomita”. “Ella te decía Ricitos”, le respondió. Las palabras de su abuelo hicieron que Valentina comenzara a cuestionar aquello que había sentido con tanta claridad. “Entonces, si no fue eso que fue tan real… ¿qué recuerdos son esos entonces?”, preguntó angustiada.

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