Valentina Valiente capítulo 83: ¡Valentina revive el amor de su madre en un emotivo sueño!

Valentina tuvo un sueño que la transportó a los recuerdos más profundos de su infancia. En medio del sueño, la joven se vio nuevamente como una niña mientras una mujer, que todo indica sería su madre, le acariciaba el rostro y la cabeza con ternura. “Te quiero tanto, mi palomita”, le dice con cariño, mientras la pequeña responde: “Yo también te quiero mucho, mamita”.

La canción, que habla de una pequeña palomita que vuela entre las estrellas, acompaña ese recuerdo lleno de amor y protección. Aunque Valentina no recuerda nada de su vida antes del accidente que cambió su destino, este sueño le devuelve, por unos instantes, el calor del abrazo de quien le dio la vida.

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