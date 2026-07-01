Valentina Valiente capítulo 84: ¡Bryan recibe una dura advertencia de Lupe! Jenny podría cansarse de esperarlo

Bryan volvió a poner sus responsabilidades por delante de su relación con Jenny. Después de rechazar la invitación para viajar juntos a un festival de música en Oxapampa, Lupe decidió intervenir y decirle a su hijo lo que realmente piensa sobre su actitud.

Con sinceridad le pidió disculpas por entrometerse, pero aseguró que no podía quedarse callada. “Si tú sigues así, Jenny se va a cansar de ti”, le advirtió, preocupada por el rumbo que está tomando la relación.

Bryan intentó explicar que atraviesan momentos complicados y que todavía tienen muchas responsabilidades por atender. “Estamos en tiempos difíciles. Aún nos falta mucho trabajo por hacer. Ella tiene que entender”, respondió convencido de que estaba haciendo lo correcto.

Sin embargo, Lupe no quedó conforme con esa explicación. Conmovida, le confesó que le duele verlo renunciar a su juventud por las obligaciones e incluso sentir que ella misma representa una carga para él. “Estás demasiado serio. Eres joven… Disfruta tu vida. Diviértete”, le dijo.

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