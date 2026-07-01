Valentina Valiente capítulo 84: ¡Edmundo sufre un problema al corazón en su luna de miel!

Mientras Edmundo y Frida se encontraban en su luna de miel recorríendo las calles de Marrakech, el empresario sufrió una fuerte crisis de salud que obligó a trasladarlo de emergencia a un hospital.

Desesperada, Frida llamó a Valentina para contarle lo ocurrido. Entre lágrimas, relató que Edmundo comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho que se extendió hasta el hombro, perdió el color del rostro y estuvo a punto de desmayarse. Gracias a la rápida intervención de un guía turístico, una ambulancia llegó al lugar y pudo llevarlo al centro médico.

Aunque confirmó que Edmundo permanece estable y consciente, Frida reveló que los médicos determinaron que deberá ser operado del corazón. “Está estable, pero lo tiene que operar del corazón”, confesó con la voz quebrada, mientras aseguraba que ya realiza todos los trámites para regresar a Perú apenas los especialistas lo permitan.

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