Valentina Valiente capítulo 84: ¡Valentina descubre el verdadero rostro de la mujer de sus recuerdos y queda en SHOCK!

Mientras dormía, Valentina volvió a revivir el mismo recuerdo que le compartío a Edmundo hace no mucho tiempo: una mujer que la arrulla con la canción “Palomita” y la llena de cariño en un ambiente cálido y familiar. Pero esta vez, ocurriendo algo diferente.

La imagen deja de ser borrosa y, por primera vez, Valentina logra ver con claridad el rostro de aquella mujer. El impacto es tan grande que despierta sobresaltada, con el corazón acelerado y completamente desconcertada. La revelación la obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre su infancia y sobre los pocos recuerdos que fue obteniendo después de su reencuentro con Edmundo.

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