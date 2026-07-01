Valentina Valiente capítulo 84: ¡Valentina se burla de Frida frente a Macarena y Susana!

Lo que parecía ser una celebración inolvidable por el exitoso cierre de las grabaciones del videoclip terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión para Valentina.

Junto a Alejandro, Rita y el equipo de producción, la joven brindó por el trabajo realizado, pero el ambiente se volvió aún más relajado cuando comenzaron a recordar las divertidas anécdotas de la grabación en la mansión. Entre risas, Valentina decidió imitar la actitud y los comentarios de Frida, exagerando sus gestos y su forma de hablar mientras todos estallaban de risa.

Sin embargo, la diversión terminó de golpe. Justo cuando Valentina seguía interpretando a Frida, Susana y Macarena aparecieron inesperadamente y presenciaron toda la escena. Ambas observaron a la joven con una expresión de desaprobación, mientras el resto del grupo quedó completamente en silencio.

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