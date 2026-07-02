Valentina Valiente capítulo 85: ¡Alejandro le confiesa a Valentina que despertó junto a Bárbara… pero todo era un sueño!

Alejandro finalmente reúne el valor para decirle a Valentina lo que tanto tiempo ha estado ocultando. En medio de un emotivo momento, le confiesa que, cuando ambos estaban separados, salió con Gabriel, bebió más de la cuenta y terminó despertando en la habitación de una joven a la que casi no conocía.

Aunque admite que no recuerda absolutamente nada de esa noche, le asegura a Valentina que prefiere contarle la verdad antes que seguir viviendo con la mentira. Para su sorpresa, Valentina reacciona con tranquilidad y le dice que no está molesta, pues en ese momento ambos estaban distanciados y él, además, no recuerda lo ocurrido.

Incluso lo abraza y valora la sinceridad de Alejandro, quien siente un enorme alivio al creer que finalmente dejó atrás ese secreto. Sin embargo, todo cambia en un instante: la escena solo era un sueño de Alejandro, reflejando el miedo y la culpa que siente por ocultarle la verdad a Valentina.

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