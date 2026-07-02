Valentina Valiente capítulo 85: ¡Edmundo se resiste a la operación que podría salvarle la vida!

La salud de Edmundo vuelve a generar preocupación entre su familia. Luego del problema cardíaco que sufrió durante su viaje a Marruecos, su médico de confianza en Lima revisa su caso y confirma el mismo diagnóstico: necesita someterse a una cirugía.

El especialista le explica que sus arterias coronarias están gravemente obstruidas y que, si no se opera, el riesgo de sufrir un infarto en el corto o mediano plazo es muy alto.

Aunque el médico asegura que estará en manos de uno de los mejores equipos del país, también le habla con sinceridad sobre los riesgos propios de una intervención de este tipo, especialmente considerando su edad.

Valentina no duda en insistir para que su abuelo acepte la operación cuanto antes, mientras Frida también intenta convencerlo de que no postergue más la decisión. Sin embargo, Edmundo sigue sin querer someterse a la cirugía.

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