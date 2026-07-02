Valentina Valiente capítulo 85: ¡Kathy acepta irse de San Jerónimo para ayudar a Wilfredo a superar su dolor!

Durante una conversación con Jenny, Kathy revela que finalmente aceptará la propuesta de su padre de dejar San Jerónimo para comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos que hoy lo hacen sufrir.

Aunque en un principio se negó porque no quería alejarse de sus amigos y de su colegio, confiesa que verla tan triste la hizo cambiar de opinión. Jenny intenta hacerle entender que Elsa también está pasando por un momento muy difícil y que las decisiones de una pareja son complejas, por lo que nadie debería juzgarlas.

Sin embargo, Kathy deja claro que lo único que le importa es volver a ver feliz a su papá, quien continúa devastado tras el fin de su relación. Convencida de que un cambio de lugar podría ayudarlo a salir adelante, la pequeña decide decirle a Wilfredo que está lista para irse de San Jerónimo.

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