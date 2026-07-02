Valentina Valiente capítulo 85: ¡Máximo descubre que Valentina es la nieta de don Edmundo y ve una oportunidad para atacarla!

Mientras conversa con su padrino Máximo, Priscila comenta que Lolo le contó un importante secreto: Valentina es la nieta de don Edmundo, dueño de la constructora que impulsa el proyecto para llevar agua a San Jerónimo.

Aunque al inicio intenta guardar la confidencia porque prometió no contarla, termina revelándosela a Máximo, quien escucha atentamente cada detalle.

Lejos de sorprenderse únicamente por la noticia, Máximo comprende que ese vínculo podría convertirse en un punto débil para perjudicar a Valentina y al proyecto que amenaza el negocio de los camiones cisterna.

Con esta nueva información en sus manos, Máximo podría mover sus fichas para sabotear a Valentina y Alejandro en su objetivo de llevar agua potable a San Jerónimo.

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