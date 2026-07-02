Valentina Valiente capítulo 85: ¡Revelan el secreto de Valentina en plena reunión con los vecinos!

La reunión del proyecto para llevar agua a San Jerónimo da un giro inesperado cuando Máximo toma la palabra frente a todos los vecinos y lanza una revelación que nadie esperaba.

En medio de la ronda de preguntas, Máximo asegura que los vecinos ya conocen que Valentina es la nieta de Edmundo, reconocido empresario del sector construcción, y le exige responder si esa información es verdadera.

La inesperada intervención descoloca por completo a Valentina, quien nunca había hecho pública esa parte de su historia. Máximo no se detiene ahí y cuestiona por qué habría mantenido ese dato en reserva, sembrando dudas entre los asistentes sobre las verdaderas intenciones detrás de la iniciativa.

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