Valentina Valiente capítulo 85: ¡Valentina llora al no poder recordar a sus padres!

Siguiendo el consejo de Edmundo, Valentina entra al cuarto donde se conservan las fotografías y objetos más importantes de sus padres y de su familia, con la ilusión de que algún recuerdo vuelva a su mente.

Sin embargo, la experiencia resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Al observar cada fotografía, confiesa que no logra reconocer a nadie y que todos le parecen completos desconocidos.

Entre lágrimas, admite que le desespera no poder recordar a sus propios padres y que cada noche reza para que algún sueño le devuelva los recuerdos que perdió. Además, le pide una señal a su familia, asegurando que no logra sentirse realmente su hija y que, por momentos, siente que es una extraña dentro de esa casa. Sin que ella lo sepa, Macarena escucha toda la desgarradora confesión.

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