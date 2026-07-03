Valentina Valiente capítulo 86: ¡Edmundo teme morir y toma una decisión clave para salvar el futuro de Valentina!

Luego del grave problema cardíaco que sufrió y el negarse a ser operado, Edmundo decide reunirse en privado con su abogada para dejar protegido el futuro de Valentina.

Aunque intenta mantener el optimismo, Edmundo reconoce que su salud es delicada. “Fregado, pero vivo”, responde cuando la abogada le pregunta cómo se encuentra. Sin embargo, el verdadero motivo de su visita es el miedo de que Frida perjudique a Valentina si él llega a faltar. “Quiero proteger a mi nieta en caso de que me pase algo”, le confiesa a la abogada, asegurando que su esposa nunca ha aceptado a Valentina y teme que, tras su muerte, intente impedir que reciba la herencia que legalmente le corresponde.

Frente a esa preocupación, ella le propone crear un fideicomiso para separar parte de su patrimonio y garantizar que esos bienes sean administrados exclusivamente en beneficio de Valentina.

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