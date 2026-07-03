Valentina Valiente capítulo 86: ¡Elsa perdona a Wilfredo y le pide que no devuelva el anillo! El matrimonio sigue en pie
Luego de poner fin a su compromiso al descubrir que Wilfredo le ocultó que había causado la muerte de un hombre en el pasado, Elsa decidió buscarlo para darle una inesperada noticia: lo había perdonado.
Al encontrarlo en su tienda, Wilfredo intentó ocultar su tristeza hablando de cualquier tema, pero Elsa fue directo al punto. “¿Ya devolviste el anillo?”, le preguntó. Él respondió que aún no, porque estaba a punto de hacerlo. Fue entonces cuando ella lo sorprendió con una frase que lo cambió todo: “No, no lo devuelvas. Yo lo quiero”.
Conmovido, Wilfredo le preguntó si realmente lo perdonaba. Elsa reconoció que le dolió que le ocultara una parte tan importante de su historia, pero también entendió que él ya había pagado por sus errores. “Ya cumpliste tu condena y ahora vives como un hombre de bien. Salvaste tu vida y protegiste a tu hija. ¿Quién soy yo para condenarte por eso?”, expresó. Entre sonrisas, lo miró fijamente y le dijo: “¿Y qué estás esperando para besarme?”. Sin dudarlo, Wilfredo la abrazó y ambos sellaron su reconciliación con un beso.
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