Valentina Valiente capítulo 86: Frida enfrenta el mayor dilema de su vida tras la enfermedad de Edmundo

Frida atraviesa uno de los momentos más inesperados de su historia. La mujer, que durante mucho tiempo vio a Edmundo como una oportunidad para asegurar su futuro económico, ahora parece estar enfrentando sentimientos que nunca creyó tener.

Mientras observa a Edmundo descansar, Frida no puede ocultar la angustia que la invade. “Siempre pensé que Edmundo se iba a morir antes y eso me convenía… pero ahora no sé qué me pasa”, confiesa mientras recuerda la conversación que tuvo con Macarena, dejando en evidencia el conflicto que vive.

Sus palabras despiertan la sospecha de su hija, quien no duda en preguntarle directamente: “¿Te enamoraste?”. Aunque Frida intenta restarle importancia y responde nerviosa: “¡Ay, no te pases!”, su actitud demuestra que ya no es la misma mujer fría e interesada de antes.

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