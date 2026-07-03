Valentina Valiente capítulo 86: ¡Lolo explota contra Priscila tras revelar el mayor secreto de Valentina!

Lolo descubre que Priscila le reveló a su padrino Máximo, que Valentina es la nieta de un millonario, una confesión que podría explicar todos los problemas que la joven ha enfrentado en los últimos días.

Aunque Priscila intenta restarle importancia a lo sucedido, Lolo pierde la paciencia al enterarse de que el hombre al que le contó todo es precisamente Máximo Galarreta, el maestro de obras que ha complicado el proyecto del agua. “¡Eres una boca floja!”, le reclama indignado, convencido de que esa indiscreción tendrá graves consecuencias.

Preocupado, Lolo llama de inmediato a Valentina para contarle toda la verdad y pedirle disculpas. Aunque acepta las disculpas de su hermano, Valentina le deja una importante lección. “Es importante guardar secretos en la familia, no le puedes contar todo a todo el mundo. La gente es chismosa”, le dice, dejando claro que una pequeña indiscreción terminó desencadenando un problema mucho mayor.

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