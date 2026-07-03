Valentina Valiente capítulo 86: ¡Los vecinos le dan la espalda a Valentina tras descubrir que es la nieta de Edmundo!

Lo que debía ser una reunión para explicar el proyecto de San Jerónimo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento cuando Máximo reveló que Valentina es la nieta de Edmundo.

Aunque la joven intentó aclarar que recién descubrió su verdadero origen y que creció en San Jerónimo junto a su abuela Dolores, los vecinos ya no quisieron escucharla. “Sí soy la nieta de Don Edmundo Echegaray, pero yo he vivido aquí con mi abuelita Dolores”, explicó, sin lograr convencer a los asistentes.

Lejos de detenerse, Máximo aprovechó el momento para sembrar aún más dudas. Frente a todos, aseguró que Valentina y Alejandro solo buscaban beneficiarse del proyecto y enriquecerse a costa de la comunidad. “La nieta del ricachón con su novio quieren hacer el negociazo con todos nosotros”, lanzó, provocando la indignación de los presentes.

Las acusaciones encendieron los ánimos y los pobladores comenzaron a gritarles “¡Rateros!” y “¡Mentirosos!”, mientras abandonaban la reunión uno por uno. Con la confianza completamente rota, el futuro del proyecto para llevar agua a San Jerónimo quedó en la incertidumbre.

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