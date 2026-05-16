Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Billie Eilish volvió al escenario y eligió a Mon Laferte!

La cuarta batalla estuvo marcada por el regreso de Billie Eilish, quien volvió al escenario decidida a buscar revancha y retó nada menos que a Mon Laferte.

La participante, Majo, aseguró que regresó más fuerte tras su experiencia previa en el programa. “Volví porque tengo una cuenta pendiente. Una revancha con este escenario”, expresó antes de su presentación.

Además, dejó clara su intención de representar a una nueva generación de artistas. “Soy la voz de una generación diferente. Una que quiere ser escuchada y que no le tiene miedo a nada”, comentó.

Aunque confesó que la decisión le dolía, Billie Eilish eligió enfrentar a Mon Laferte. “Con todo el dolor de mi corazón, porque es mi madrina”, dijo antes de iniciar el duelo.

Para esta nueva batalla, interpretó “What Was I Made For?”, una de las canciones más emotivas de la cantante estadounidense, buscando convencer al jurado y al público con su sensibilidad e interpretación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!