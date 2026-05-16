Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡“Donde tú estás” marcó la respuesta de Marcelo Motta!

La tercera batalla de la noche continuó con Marcelo Motta, quien salió al escenario para responder al reto de Víctor Manuel interpretando “Donde tú estás”.

El consagrado apostó por una presentación cargada de emoción y romanticismo para defender su silla en la competencia. Desde el inicio, el imitador conectó con el público con versos como: “Mi esperanza y mi camino es lo que tú das”.

Durante el tema, Marcelo Motta volvió a demostrar el estilo y sentimiento que caracterizan a su personaje, llevando al escenario una interpretación intensa y melódica. “Tu mirada mágica me enseñó que mi destino es donde tú estás”, cantó en uno de los momentos más destacados del show.

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