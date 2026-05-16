Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Frank Sinatra regresó con sed de revancha!

La última batalla de la noche estuvo marcada por el regreso de Frank Sinatra, quien volvió al escenario para retar al consagrado José Feliciano.

El imitador llegó decidido a cambiar su historia dentro de la competencia luego de haber quedado fuera tras enfrentar a Nino Bravo. “Me fui con el aplauso del público, pero con las manos vacías”, recordó antes de iniciar su presentación.

Con seguridad y confianza, Frank Sinatra dejó claro que regresó con otro objetivo. “Esta vez vengo con más fuerza y no pienso cometer un solo error”, aseguró.

Para esta nueva oportunidad, el participante eligió a José Feliciano como rival e interpretó el clásico “I’ve Got You Under My Skin”, tema con el que apostó por la elegancia y el estilo característico del artista estadounidense.

“Consagrados, ya estoy aquí para darle a este programa la elegancia que merece”, lanzó el imitador antes de salir al escenario.

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