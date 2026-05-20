Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gustavo Cerati llegó al programa y quiere su silla de consagrado!

La primera batalla de la noche arrancó con el esperado regreso del imitador de Gustavo Cerati. Fer Sosa volvió al escenario decidido a recuperar una silla de consagrado y eligió a Karol G como su rival.

El finalista de la tercera temporada 2025 aseguró que el público pedía su regreso. “Argentina me lo pidió y escuché más de una vez mi nombre en la mesa del jurado”, comentó antes de iniciar su presentación.

Además, recordó que en los últimos meses estuvo de gira llevando la música de Cerati por distintas ciudades del país como Arequipa, Chiclayo, Cusco y Lima.

Cuando llegó el momento de escoger rival, no dudó: “Karol G”, respondió, sorprendiendo a todos en el set. El imitador interpretó “De música ligera”, tema con el que abrió la competencia y dejó clara su intención de volver a posicionarse entre los favoritos. “No existen cosas imposibles”, afirmó antes de subir al escenario.

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