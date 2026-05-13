Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Isabel Pantoja sorprendió al retar a Karol G!

Isabel Pantoja, recordada por su paso en la última temporada del programa, llegó con un mensaje claro: luchar hasta el final por una silla.

Durante su video de presentación, la cantante aseguró que comparte con Isabel Pantoja el espíritu de lucha y una personalidad indomable. “Esperé mucho por este momento”, comentó antes de subir al escenario, dejando en claro que no desaprovecharía esta nueva oportunidad frente al jurado y el público.

Al momento de elegir rival, la imitadora sorprendió al anunciar que quería un “duelo de chicas”. Finalmente, decidió retar a Karol G, una de las nuevas consagradas de la competencia, generando expectativa por el contraste de estilos entre ambas artistas.

Ya en el escenario, Isabel Pantoja interpretó una intensa canción cargada de dramatismo y sentimiento, apostando por la esencia más emocional de la cantante. La presentación estuvo marcada por una interpretación profunda y una conexión constante con la letra, buscando transmitir la fuerza característica de la cantante española.

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