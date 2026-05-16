Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G respondió al reto de Luis Abanto Morales con “Amargura”!

La primera batalla de la noche enfrentó a Luis Abanto Morales y Karol G en un duelo lleno de contrastes musicales.

Antes de salir al escenario, la imitadora de Karol G habló sobre el crecimiento de su personaje y respondió a las críticas. “Las personas subestiman mucho mi personaje porque piensan que el reggaetón no es cantar”, comentó.

Además, destacó el trabajo detrás de su evolución. “Yo me tuñé, hermana, yo estoy operada”, dijo entre risas, asegurando también que las presentaciones fuera del programa la ayudaron a fortalecer su personaje.

Ya en el escenario, Karol G apostó por “Amargura”, uno de los temas más sentimentales de la cantante colombiana. Así arrancó una nueva jornada de Grandes Batallas, con un inesperado enfrentamiento entre música criolla y reggaetón.

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