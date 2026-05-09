Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Lisa M llega con actitud y reta a Raphael en una explosiva batalla!

La competencia recibió una dosis de energía urbana con el regreso de Lisa M, quien volvió al escenario asegurando que no había regresado “para saludar a los consagrados”, sino para quitarles la silla.

La participante, representante de la temporada 30, apareció con un mensaje desafiante y llena de actitud. “El nombre de consagrado no se exige, se gana”, afirmó antes de revelar que su elegido para la batalla sería Raphael, provocando la reacción inmediata del consagrado.

Ya sobre el escenario, la imitadora presentó una performance cargada de baile, ritmo y presencia escénica interpretando “Everybody dancing now”, desatando la euforia del público con una puesta en escena marcada por el flow y la esencia noventera del personaje.

Con una actitud segura y desenvuelta, Lisa M apostó por una presentación explosiva, dejando claro que llegó preparada para enfrentar a uno de los consagrados más fuertes de la temporada.

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