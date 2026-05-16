Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero defendió su silla con “Tu cárcel”!

La segunda batalla de la noche enfrentó a dos compañeros de temporada. Paloma San Basilio llegó al escenario para retar al recientemente consagrado Marciano Cantero, quien acababa de conseguir una de las sillas tras una intensa jornada de empates.

Antes de salir a cantar, el imitador de Enanitos Verdes confesó que tuvo algunas dificultades. “Algunos problemas en la mañana con la voz, pero de todas maneras ya estamos acá”, comentó.

Además, se mostró emocionado por compartir escenario con otros consagrados. “Como buen fanático de Amén, estoy muy feliz porque voy a poder escuchar a Marcelo Motta en vivo”, señaló.

Marciano también recordó el esfuerzo que le costó alcanzar la silla. “Tuve fe en mí, creí en mí y eso se demostró en el escenario”, expresó.

Para defender su lugar en la competencia, el consagrado interpretó el clásico “Tu cárcel”, una de las canciones más recordadas del repertorio de Enanitos Verdes. Con esta presentación, Marciano Cantero buscó demostrar que todavía tiene “mucho repertorio”.

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