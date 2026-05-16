Yo Soy GRANDES BATALLAS: Mon Laferte llenó de nostalgia el escenario con “Antes de ti”

La cuarta batalla de la noche continuó con la presentación de Mon Laferte, quien respondió al reto de Billie Eilish interpretando “Antes de ti”.

La consagrada apostó por una de las canciones más emotivas de su repertorio para defender su lugar en la competencia. Desde el inicio, la presentación estuvo cargada de sensibilidad y nostalgia, logrando conectar con el público.

“Antes de ti, yo no conocía del amor, estaba sola y triste como esta canción”, interpretó la participante durante uno de los momentos más destacados del show.

Además, el tema permitió mostrar el lado más melancólico y sentimental del personaje, en una puesta en escena que estuvo marcada por la emoción. “Valió la pena todo, todo al conocerte”, cantó hacia el cierre de la interpretación.

Mon Laferte respondió al reto de Billie Eilish en una batalla que mezcló estilos y generaciones musicales sobre el escenario de Grandes Batallas.

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