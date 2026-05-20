Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte salió al escenario con “Amárrame”!

La tercera batalla de la noche en continuó con la presentación de Mon Laferte, quien salió al escenario para responder al reto de Green Day interpretando “Amárrame”.

La consagrada apostó por uno de los temas más populares de la cantante chilena para defender su lugar en la competencia. Desde los primeros versos, la presentación estuvo marcada por intensidad, actitud y una fuerte carga interpretativa.

“Amárrame, cúrame y enfermame poco, poco, poco”, cantó el imitador durante uno de los momentos más destacados de la interpretación, conectando rápidamente con el público presente.

Además, la puesta en escena mantuvo la esencia del personaje, mezclando sensualidad y dramatismo, elementos característicos de Mon Laferte. Temas como “Quiero ver tu perversión” y “Ven y pierde la razón” le dieron aún más fuerza al show.

Con “Amárrame”, Mon Laferte respondió al desafío de Green Day en una batalla que volvió a elevar la tensión de la noche y dejó al jurado atento al desenlace del enfrentamiento.

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